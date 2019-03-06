Макгрегору интересен реванш с Мейвезером

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заинтересован в проведении реванша с боксёром Флойдом Мейвезером-младшим, которому ирландец проиграл в 2017 году.

«В эпизоде с хуком в восьмом раунде я поторопился и всё испортил. Угол был правильным, он попался. Нужно было правильно стать и нанести удар. Но в спешке я потерял равновесие. Это был отличный бой! Реванш — это очень интересной идея», — написал Макгрегор в Twitter.

За первый бой с Мейвезером Макгрегор получил порядка $100 млн Ранее Уайт заявил, что Макгрегор не договорился о бое с Серроне и хочет реванша с Нурмагомедовым.