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Макгрегору интересен реванш с Мейвезером 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Armando Arorizo/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заинтересован в проведении реванша с боксёром Флойдом Мейвезером-младшим, которому ирландец проиграл в 2017 году.
«В эпизоде с хуком в восьмом раунде я поторопился и всё испортил. Угол был правильным, он попался. Нужно было правильно стать и нанести удар. Но в спешке я потерял равновесие. Это был отличный бой! Реванш — это очень интересной идея», — написал Макгрегор в Twitter.
За первый бой с Мейвезером Макгрегор получил порядка $100 млн Ранее Уайт заявил, что Макгрегор не договорился о бое с Серроне и хочет реванша с Нурмагомедовым.
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