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Уайт отметил желание Макгрегора устроить реванш с Нурмагомедовым 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: John Locher/AP
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, по какой причине не состоится поединок бойцов смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора и Дональда Серроне, передает "Советский спорт".
Глава организации ответил, что боя с американцем не будет, так как ирландец надеется на реванш с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
"На самом деле Конор хочет драться только с Хабибом. Дайте ему выбрать следующего соперника. Серроне вчера был в моем офисе и он хочет драться", — цитирует Уайта MMA Junkie.
В октябре 2018 года Нурмагомедов одолел Макгрегора удушающим приемом. На данный оба бойца отбывают дисквалификации за потасовку после боя.
Ранее немецкий боец ММА Йонас Билльштайн высказался относительно боя с россиянином Александром Шлеменко в рамках турнира RCC 5.
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MMA , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Александр Шлеменко , Советский спорт
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