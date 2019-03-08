Уайт отметил желание Макгрегора устроить реванш с Нурмагомедовым

Глава организации ответил, что боя с американцем не будет, так как ирландец надеется на реванш с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

"На самом деле Конор хочет драться только с Хабибом. Дайте ему выбрать следующего соперника. Серроне вчера был в моем офисе и он хочет драться", — цитирует Уайта MMA Junkie.

В октябре 2018 года Нурмагомедов одолел Макгрегора удушающим приемом. На данный оба бойца отбывают дисквалификации за потасовку после боя.