Дацик заявил, что намерен «проломить башку» Емельяненко

"Мы хотим пустить друг другу крови. Чтобы обоим нам за эту разборку не сидеть, мы решим это в рамках спортивного соревнования. Наш конфликт затянулся на 10 лет, вся страна уже ждет, когда же мы подеремся, кто кому разнесет башню. Как минимум, проломлю ему башку", — рассказал боец.

Дацик также отметил, что бой будет проходить по так называемым бирманским правилам.

"Бичевки на руки, клей, песок или морская галька. Стекла как в фильме "Кикбоксёр" не будет. Бой также будет проходить без судей, в круге", — отметил Дацик. Он также заявил, что бой будет идти до потери сознания.

Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик вышел на свободу 26 февраля в связи с истечением сроков давности по делу о так называемом "голом марше проституток", когда сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге заставили голыми пройти по улице.

Это не первый срок для Дацика: в марте 2016 года он вышел на свободу из колонии в Красноярске, где отбывал пятилетний срок за разбойное нападение на петербургский салон сотовой связи. А в 2007 году также за разбои ему назначали лечение в психбольнице, из которой он сбежал в 2010 году и объявился в иммиграционной конторе Осло с намерением попросить убежище в Норвегии. При нем был пистолет, который он сдал полицейским.