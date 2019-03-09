Российский боец Вячеслав Дацик, недавно вышедший из тюрьмы, в интервью "Советскому спорту" заявил, что собирается "проломить башку" Александру Емельяненко во время их поединка.
"Мы хотим пустить друг другу крови. Чтобы обоим нам за эту разборку не сидеть, мы решим это в рамках спортивного соревнования. Наш конфликт затянулся на 10 лет, вся страна уже ждет, когда же мы подеремся, кто кому разнесет башню. Как минимум, проломлю ему башку", — рассказал боец.
Дацик также отметил, что бой будет проходить по так называемым бирманским правилам.
"Бичевки на руки, клей, песок или морская галька. Стекла как в фильме "Кикбоксёр" не будет. Бой также будет проходить без судей, в круге", — отметил Дацик. Он также заявил, что бой будет идти до потери сознания.
Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик вышел на свободу 26 февраля в связи с истечением сроков давности по делу о так называемом "голом марше проституток", когда сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге заставили голыми пройти по улице.
Это не первый срок для Дацика: в марте 2016 года он вышел на свободу из колонии в Красноярске, где отбывал пятилетний срок за разбойное нападение на петербургский салон сотовой связи. А в 2007 году также за разбои ему назначали лечение в психбольнице, из которой он сбежал в 2010 году и объявился в иммиграционной конторе Осло с намерением попросить убежище в Норвегии. При нем был пистолет, который он сдал полицейским.