Преступления Аладдина

Али Абдель-Азиз — ведущий менеджер в мире единоборств. Его клиенты — топовые бойцы UFC, в числе которых и российский чемпион Хабиб Нурмагомедов . Однако имидж египтянина регулярно страдает из-за его скверного характера и мутного прошлого. «Лента.ру» — о самой неоднозначной фигуре мировых MMA.

Скандалист и алиментщик?

Абдель-Азиз возглавляет престижное агентство Dominance MMA, собравшее внушительную когорту элитных бойцов. Его часто можно видеть в компании звезд спорта. Порой Али опекает клиентов настолько, что становится не по себе. После UFC 235 его можно было заметить с новоиспеченным чемпионом в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом. Точнее, его было невозможно не заметить! Потасовка с Колби Ковингтоном в одном из отелей Лас-Вегаса после турнира в очередной раз напомнила, что с Абдель-Азизом не все чисто.

Камера засняла, как опальный менеджер с кулаками полез на Ковингтона. А по словам самого американского бойца, Али угрожал «выследить и пристрелить» его. Менеджер, родом из Египта, не стесняется грубить потенциальным, да и бывшим оппонентам своих бойцов. Журналисты не упустят возможности подставить микрофон под Абдель-Азиза, предварительно раздразнив его вопросом, например, об ирландце Коноре Макгрегоре.

Али называл его и «куском дерьма» и советовал «заткнуться и торговать спиртным». Как только менеджер не упражнялся в острословии в адрес экс-чемпиона UFC. Возможно, это связано с тем, как сам Макгрегор отзывается об Абдель-Азизе.

Вернемся в осень 2018-го. Макгрегор мастерски лепит из себя плохого парня перед боем с Нурмагомедовым. И если пояс чемпиона достается потом и кровью, то доходы с pay-per-view обеспечиваются грязью и руганью. Хабиб вел себя скорее скованно на пресс-конференциях, приуроченных к UFC 229. Макгрегор явно сделал «домашку»: потратил уйму времени на исследование не только самого соперника, но и ближайшего его окружения. И открыл огонь из всех орудий.

Ирландец копнул весьма глубоко, припомнив отцу Нурмагомедова дружбу с Рамзаном Кадыровым . И если в России к этому политическому деятелю отношение неоднозначное, то в глазах западной демократии чеченский лидер предстает натуральным диктатором. Самого Хабиба упрекнул в заступничестве за осужденного миллиардера Зиявудина Магомедова. Вероятно, Конору неизвестно, что Восток — дело тонкое, а Кавказ — еще и острое. Да и что могут значить для большинства эти фамилии? Но вот атака Макгрегора на Абдель-Азиза навела шороху.

«А ты вообще там заткнись. Али Абдель-Азиз — сумасшедший террорист. Убирайся отсюда, я и про тебя могу многое рассказать. Так что не открывай свой рот и не мешай мне фотографироваться. А как поживает Ноа? Как там Ноа?» — разразился Макгрегор.

Упоминание некоего Ноа тут же отозвалось публикацией в Twitter журналиста Майка Расселла, которому давно не дает покоя личность Абдель-Азиза. По словам Расселла, Ноа — сын опального менеджера, брошенный египтянином в Колорадо. Якобы делец еще и яростный неплательщик алиментов, задолжавший матери собственного ребенка порядка 50 тысяч долларов.

«Абдель-Азиз ведет переговоры о гонораре для Хабиба в 10 миллионов долларов (с которых поимеет 2 миллиона) и при этом вновь не оплатил 300 долларов алиментов в прошлом месяце в Колорадо. Он задолжал уже 50 кусков и, вероятно, поимеет столько же в выходные от своих клиентов», — говорится в записи в Twitter-аккаунте Расселла от 2 августа.

На второй пресс-конференции Макгрегор развил успех, на этот раз коснувшись самой загадочной части легенды Абдель-Азиза. Он назвал менеджера стукачом, что отсылает нас к слухам о том, что Али был информатором ФБР , внедренным в экстремистскую группировку Muslims of Americas, которая, в свою очередь, тесно взаимодействовала с террористами с Ближнего Востока.

Уголовник и стукач

Биография Абдель-Азиза изобилует неточностями и противоречиями. В первую очередь хотя бы потому, что показания самого героя слабо стыкуются с реальным положением дел. Так, главными биографами Али, к его несчастью, стали двое журналистов — вышеупомянутый Расселл и Карим Зидан. Оба специалиста явно не пожалели рабочих часов на проработку персонажа, но их историям все равно верят далеко не все.

В частности, Зидан отметился изобличающим материалом о Нурмагомедове, где рассказывает о темных сторонах его патронов. Заметка вышла на весьма популярном портале Bloody Elbow. В ней Зидан уделил внимание и Нурмагомедову, и Кадырову, и особенно Абдель-Азизу. Он упоминает книгу Мэтта Апуццо и Адама Голдмана «Враги внутри», которая исследует работу террористических ячеек исламистов на территории США.

В повествование затесался и некто по имени Али Абдель-Азиз, эксперт в области боевых искусств из Египта, работавший с Muslims of Americas и ставший информатором полиции Нью-Йорка и ФБР. Агентурная деятельность этого персонажа длилась с 2002 по 2008 год (по другим данным с 2003-го по 2010-й). В итоге Абдель-Азизу якобы перестали доверять. Египтянин начал выборочно сливать информацию, выгораживая одних и подставляя других. На этом он неплохо заработал, переправив себе в карман сотни тысяч долларов американских налогоплательщиков.

Абдель-Азиз получил предложение стать информатором, находясь в тюрьме. Как он там очутился? По версии Расселла, у египтянина была бронь на самолет на родину аккурат на 11 сентября 2001 года. Паспорт Али оказался краденым, и его упекли за решетку.

Вообще, Расселл набрал целый букет уголовных дел, заведенных на Абдель-Азиза в период с 2000 по 2004 год. Портрет, если верить этим обвинениям, вырисовывается отталкивающий. По информации журналиста, будущий менеджер Нурмагомедова привлекался за неоднократные случаи нападения, махинации с кредитными картами и чеками, мошенничество, угон автомобиля…

Как вообще Абдель-Азиз оказался на территории США? К счастью, герой сам ответил на этот вопрос сайту MMA Weekly еще в 2011 году. Одной загадкой меньше?

«Я прибыл в Америку ради Олимпиады в 1996-м. Представлял Египет на Играх, так все и началось. В Африке я пять раз становился чемпионом по дзюдо, потом отправился на Олимпиаду и остался в Колорадо, где начал драться для Свена Бина», — уверяет Абдель-Азиз.

Станет ли человек в эпоху интернета сознательно врать относительно участия в Олимпиаде? Возможно, в свое время постарались конкуренты Dominance MMA, но, согласно открытым данным, Египет отправил на Олимпиаду всего двух человек в составе сборной по дзюдо — Басселя Эль-Гхарбави и Хебу Хефни. Второе имя принадлежит девушке. Среди борцов (значится имя одного спортсмена) Абдель-Азиза также не обнаружено.

Свен Бин — промоутер и глава организации Ring of Fire, где Абдель-Азиз действительно провел несколько поединков. Если обратиться к порталу Sherdog, то действительно можно найти Али Ибрагима Абдельазиза родом из Каира. Но этот боец проводит серию поединков в Ring of Fire в период с 2004 по 2006 год (две победы и два поражения). Тогда куда делись почти восемь лет жизни арабского эмигранта?

Да и Абдель-Азиз, по версии исследователей его славного прошлого, вовсе не настоящее имя египтянина. Алладин Рагб Фекри Абдель-Азиз — так зовут человека, прибывшего в США в далеком 1996 году и сколотившего состояние на бойцах MMA, несмотря на серьезные проблемы с репутацией. Хотя, кажется, ни о чем, что связано с Абдель-Азизом, нельзя говорить со стопроцентной уверенностью.