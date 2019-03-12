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Макгрегор обратился к фанатам после ареста в Майами 

RT на русском + ещё 25 21 минуту назад
Фото: ©SMG/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор обратился к своим фанатам после инцидента в Майами.
«Терпение в этом мире — это добродетель, над которой я продолжаю работать. Я очень люблю своих фанатов. Спасибо всем», — написал Макгрегор в своём Instagram.
Напомним, что в Майами Макгрегор разбил телефон мужчины, который сфотографировал его рядом с отелем, где остановился ирландец. Впоследствии спортсмен унёс гаджет стоимостью $1 тыс. с собой. В связи с происшедшим ирландцу предъявлены обвинения в грабеже и хулиганстве.
Позже Ирландец был выпущен по залог $12,5 тыс. Отмечается, что боец провёл в отделении четыре часа.
Ранее было опубликовано видео, на котором Макгрегор покидает полицейский участок после ареста.
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