Макгрегор обратился к фанатам после ареста в Майами

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор обратился к своим фанатам после инцидента в Майами.

«Терпение в этом мире — это добродетель, над которой я продолжаю работать. Я очень люблю своих фанатов. Спасибо всем», — написал Макгрегор в своём Instagram.

Напомним, что в Майами Макгрегор разбил телефон мужчины, который сфотографировал его рядом с отелем, где остановился ирландец. Впоследствии спортсмен унёс гаджет стоимостью $1 тыс. с собой. В связи с происшедшим ирландцу предъявлены обвинения в грабеже и хулиганстве.

Позже Ирландец был выпущен по залог $12,5 тыс. Отмечается, что боец провёл в отделении четыре часа.

Ранее было опубликовано видео, на котором Макгрегор покидает полицейский участок после ареста.