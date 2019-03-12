Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова

Емельяненко был задержан за вождение в нетрезвом виде, а также за оскорбление полицейских. И находился под арестом десять суток.

Харитонов возмутился поведением соотечественника и попросил главу Чечни Рамзана Кадырова забрать его обратно в бойцовский клуб "Ахмат", так как, по его мнению, только Кадыров может оказать влияние на виновника аварии.

"Расскажу одну историю, которую мне рассказал Федя, когда они еще тренировались в Екатеринбурге. Давно это было. Харитонов получил какую-то микротравму во время тренировки. Стоит он на карачках, и один из тренеров говорит, мол, сейчас его вылечу. Подходит и со всего размаху вставляет ему палец в жопу. А Харитонов даже не колыхнулся. О нем задавайте вопросы Борису Моисееву. Он лучше знает таких. Почему они так говорят, почему себя так ведут. Я не знаю. Всего хорошего", — заявил Емельяненко в инстаграме.

Бойца ММА также лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тыс. рублей.