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Российский боец Имадаев дебютирует в UFC поединком с американцем 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Боец смешанных единоборств Зелим Имадаев дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) поединком с Максом Гриффином на турнире UFC 236 в Атланте (США).
Российский боец ММА Зелим Имадаев впервые выйдет на ринг в UFC 13 апреля, сообщает в Twitter журналист Бретт Окамото. Соперником станет американец Макс Гриффин.
Поединок пройдёт в рамках UFC 236 в Атланте, где главным боем вечера станет встреча в лёгком весе между Дастином Порье и Максом Холлоуэем.
На счету Имадаева восемь поединков в ММА, в которых он одержал восемь побед. Ранее россиянин выступал в промоушене Fight Nights Global.
Ранее сообщалось, что россияне Шарапова и Нурмагомедов вошли в сотню самых популярных спортсменов мира по версии ESPN.
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