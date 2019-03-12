Российский боец Имадаев дебютирует в UFC поединком с американцем

Боец смешанных единоборств Зелим Имадаев дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) поединком с Максом Гриффином на турнире UFC 236 в Атланте (США).

Российский боец ММА Зелим Имадаев впервые выйдет на ринг в UFC 13 апреля, сообщает в Twitter журналист Бретт Окамото. Соперником станет американец Макс Гриффин.

Поединок пройдёт в рамках UFC 236 в Атланте, где главным боем вечера станет встреча в лёгком весе между Дастином Порье и Максом Холлоуэем.

На счету Имадаева восемь поединков в ММА, в которых он одержал восемь побед. Ранее россиянин выступал в промоушене Fight Nights Global.

Ранее сообщалось, что россияне Шарапова и Нурмагомедов вошли в сотню самых популярных спортсменов мира по версии ESPN.