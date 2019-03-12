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Лобов рассказал о разнице между боксом без перчаток и ММА 

RT на русском 1 час назад
Бывший боец UFC Артём Лобов рассказал, в чём заключается разница между боксом без перчаток и смешанными единоборствами.
«Всё немного меняется. Без перчаток нужно быть очень осторожным, чтобы не сломать руку. Ведь в первую очередь, это средство защиты. Но я усиленно готовлюсь, в чём мне помогает команда профессионалов», — рассказал Лобов в интервью RT.
Российской-ирландский боец подписал контракт с Bare Knuckle FC — американским промоушеном по боксу без перчаток.
Ранее сообщалось, что Лобов расторг контракт с UFC.
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MMA , Артем Лобов
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