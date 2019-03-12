Лобов рассказал о разнице между боксом без перчаток и ММА

Бывший боец UFC Артём Лобов рассказал, в чём заключается разница между боксом без перчаток и смешанными единоборствами.

«Всё немного меняется. Без перчаток нужно быть очень осторожным, чтобы не сломать руку. Ведь в первую очередь, это средство защиты. Но я усиленно готовлюсь, в чём мне помогает команда профессионалов», — рассказал Лобов в интервью RT.

Российской-ирландский боец подписал контракт с Bare Knuckle FC — американским промоушеном по боксу без перчаток.

Ранее сообщалось, что Лобов расторг контракт с UFC.