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Фанат: Конор пожал мне руку и потом разбил телефон 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: @thenotoriousmma
Ахмед Абдирзак, чей телефон разбил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, дал новый комментарий по поводу инцидента, передает "Советский спорт".
"Он подошел и пожал мне руку. Затем он схватил мой телефон и начал разбивать его. Его охранники окружили меня и оттолкнули с дороги. А он топтался по телефону. Он был очень груб. Он сказал: "Убери его от моего лица. Пошел вон".
Я попросил: "Эй, сэр, могу я забрать свой телефон обратно?" А его охранники ответили: "Шевелись, мужик. Делай, что сказал Конор". На телефоне у меня были фотографии сына, которые я, вероятнее всего, больше никогда не увижу", — цитирует Абдирзака BJPenn.
По информации СМИ, Макгрегор был задержан 11 марта из-за того, что разбил телефон своего поклонника после того, как тот решил сделать фото бойца возле отеля в пять утра.
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