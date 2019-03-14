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В UFC появилась еще одна россиянка 

Lenta.ru + ещё 6 26 минут назад
Фото: © Marko Djurica
Россиянка Лиана Джоджуа подписала контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFС). Об этом сообщается в Instagram-аккаунте клуба «Ахмат», за который выступает спортсменка.
Дата первого поединка и соперница россиянки станут известны позднее. Она подписала контракт на четыре боя в организации.
Джоджуа выступает в весовой категории до 61,2 килограмма. За свою карьеру она провела девять поединков, в семи из которых победила. Также на ее счету два поражения.
Джоджуа — третья россиянка в UFC. На контракте с промоушеном находятся Яна Куницкая и Александра Албу. Первая 10 марта одержала вторую победу в боях под эгидой промоушена. Она оказалась сильнее Марион Рено.
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