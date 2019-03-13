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Фанат рассказал о нападении Макгрегора 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Reuters
Гражданин Великобритании Ахмед Абдирзак, телефон которого разбил ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, рассказал свою версию произошедшего. Слова мужчины приводит TMZ.
По словам Абдирзака, он увидел Макгрегора на выходе из клуба и пошел к нему, чтобы сфотографировать. Ирландец пожал ему руку, после чего вырвал телефон и разбил его. Телохранители бойца отгородили Абдирзака, а Макгрегор положил телефон в карман и, рассмеявшись, ушел.
За этот поступок ирландский боец 12 марта был задержан полицией Майами. Позднее в тот же день Макгрегор выплатил залог и вышел на свободу. Обращаясь к болельщикам, спортсмен подчеркнул, что ему следует работать над терпением.
У Макгрегора не в первый раз возникают проблемы с законом. Весной прошлого года он напал на автобус с бойцами UFC и в итоге был приговорен к общественным работам и прохождению курса контроля над гневом.
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MMA , Конор Макгрегор
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