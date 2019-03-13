Фанат рассказал о нападении Макгрегора

Гражданин Великобритании Ахмед Абдирзак, телефон которого разбил ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор , рассказал свою версию произошедшего. Слова мужчины приводит TMZ.

По словам Абдирзака, он увидел Макгрегора на выходе из клуба и пошел к нему, чтобы сфотографировать. Ирландец пожал ему руку, после чего вырвал телефон и разбил его. Телохранители бойца отгородили Абдирзака, а Макгрегор положил телефон в карман и, рассмеявшись, ушел.

За этот поступок ирландский боец 12 марта был задержан полицией Майами. Позднее в тот же день Макгрегор выплатил залог и вышел на свободу. Обращаясь к болельщикам, спортсмен подчеркнул, что ему следует работать над терпением.

У Макгрегора не в первый раз возникают проблемы с законом. Весной прошлого года он напал на автобус с бойцами UFC и в итоге был приговорен к общественным работам и прохождению курса контроля над гневом.