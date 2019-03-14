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Александр Емельяненко процитировал Есенина и объяснил проблемы с законом 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко объяснил свои проблемы с законом. Он записал видеообращение и опубликовал его в своем Instagram.
Спортсмен прочитал стихотворение Сергея Есенина, после чего прокомментировал собственное поведение.
«Ну, получается у меня немножко похулиганить периодически. Это спонтанно происходит. А еще я точно знаю, что хорошим девочкам нравятся мальчики-хулиганы», — заявил Емельяненко-младший.
12 марта спортсмен отреагировал на призыв другого российского бойца ММА Сергея Харитонова отправить его обратно в Чечню. Харитонов раскритиковал Емельяненко за пьянство, в ответ тот записал видео, в котором назвал оппонента «пидорасом».
Ранее в марте Емельяненко лишили водительских прав на полтора года. 1 марта боец, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, скрылся с места ДТП в Кисловодске (Ставропольский край). После задержания он общался с полицейскими в нецензурной форме и отказался проходить медицинское освидетельствование.
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MMA , Александр Емельяненко , Сергей Есенин , Сергей Харитонов
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