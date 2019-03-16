Макгрегор намерен сделать важное объявление

Также боец смешанного стиля (ММА) анонсировал важное заявление.

"Упорно тренируюсь и готов вернуться в октагон. Надеюсь, что скоро смогу сделать важное объявление. Не могу сказать точно, когда состоится возвращение, но я готов драться с любым, кого мне дадут Дэйна Уайт и UFC", — приводит слова Макгрегора Complex.

На данный момент ирландец отбывает дисквалификацию из-за участия в потасовке после поединка в рамках турнира UFC 229 с обладателем титула в полулегком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Хабиб Нурмагомедов сохранил третье место в рейтинге UFC P4P.