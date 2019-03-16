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Макгрегор намерен сделать важное объявление 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о готовности вернуться в октагон, передает "Советский спорт".
Также боец смешанного стиля (ММА) анонсировал важное заявление.
"Упорно тренируюсь и готов вернуться в октагон. Надеюсь, что скоро смогу сделать важное объявление. Не могу сказать точно, когда состоится возвращение, но я готов драться с любым, кого мне дадут Дэйна Уайт и UFC", — приводит слова Макгрегора Complex.
На данный момент ирландец отбывает дисквалификацию из-за участия в потасовке после поединка в рамках турнира UFC 229 с обладателем титула в полулегком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее Хабиб Нурмагомедов сохранил третье место в рейтинге UFC P4P.
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MMA , Конор Макгрегор , Советский спорт
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