Навстречу Дацику: с Емельяненко разорвали контракт

Промоушен RCC расторг контракт с известным бойцом ММА Александром Емельяненко , который 11 марта вышел из сперцприемника, где отбывал наказание за вождение в нетрезвом виде и сопротивление полиции. Свой следующий поединок россиянин проведет под эгидой другой организации, а его соперником может стать скандально известный Вячеслав Дацик, также недавно освободившийся из тюрьмы.

Едва успев выйти из спецприемника, боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко анонсировал в инстаграме свой следующий поединок.

«Мой следующий бой состоится 10 мая. Турнир называется «Битва на Волге 11». Оппонента пока не знаю. Когда узнаю, кого буду бить, я с вами поделюсь информацией.

Хорошего дня и отличного настроения», — написал атлет. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 14 Мар 2019 в 7:53 PDT

Сразу после данного анонса лига смешанных единоборств Russian Cagefighting Championship (RCC) официально объявила о расторжении контракта с Емельяненко.

Исполнительный директор промоушена Николай Клименко заявил, что теперь боец может заключать соглашения, с кем угодно.

«С сегодняшнего дня Александр Емельяненко — свободный агент, юридических отношений между лигой и бойцом больше нет. Рад, что он сразу же получил предложение на бой, Александр — боец очень высокого уровня. Надеюсь, он наберет ход и будет радовать болельщиков победами», — цитирует Клименко пресс-служба организации.

Стоит отметить, что в последнее время Александр постоянно появляется в центре внимания СМИ. Например, 14 марта он высказался о своем очередном аресте и пожаловался на сложившийся образ хулигана.

«Ну, получается у меня немножко похулиганить периодически. Это как-то спонтанно происходит. А еще я точно знаю, что хорошим девочкам нравятся мальчики-хулиганы», — заявил спортсмен в размещенной в его инстаграме видеозаписи.

Главным же поводом для появления имени эпатажного спортсмена в прессе в 2019 году стал инцидент, случившийся 1 марта.

Младший брат легендарного бойца ММА Федора Емельяненко десять суток находился под арестом за вождение в состоянии алкогольного опьянения и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов

В первый день весны находящийся в нетрезвом состоянии Емельяненко оставил свой автомобиль в неположенном месте, припарковавшись на пешеходном переходе. Эвакуационная служба захотела было конфисковать машину, но атлет попытался скрыться и протаранил два чужих автомобиля.

Емельяненко также ослушался и сотрудников полиции, прибывших на место ДТП и приказавших виновнику инцидента покинуть автомобиль, — Александра пришлось вытаскивать в принудительном порядке и транспортировать в участок.

Уже 2 марта в районном суде Кисловодска было рассмотрено дело о «нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», «невыполнении водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения» и о «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции». Также, по данным МВД, в отношении задержанного бойца был собран материал по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти».

11 марта Емельяненко вышел на свободу и теперь готовится продолжать спортивную карьеру.

Возвращаясь к теме следующего поединка Александра, стоит отметить одного из его потенциальных противников.

Это российский боец Вячеслав Дацик, также недавно вышедший из тюрьмы, где он оказался после того, как совершил нападение на сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге, избив их и заставив голыми пройти по улице. Дацик не просто вызвал Емельяненко-младшего на бой, но и пообещал «проломить башку» оппоненту во время поединка.

«Мы хотим пустить друг другу крови. Чтобы обоим нам за эту разборку не сидеть, решим это в рамках спортивного соревнования.

Наш конфликт затянулся на десять лет, вся страна уже ждет, когда же мы подеремся, кто кому разнесет башню. Как минимум, я проломлю ему башку», — цитировал Дацика «Советский спорт».

Скандально известный боец делал акцент и на крайне необычных правилах поединка.

«Бичевки на руки, клей, песок или морская галька. Стекла как в фильме «Кикбоксер» не будет. Бой пройдет без судей, в круге», — сказал Дацик, добавив, что противостояние будет продолжаться вплоть до потери сознания.

Состоится или нет супербой двух популярных спортсменов — узнаем уже в ближайшее время.