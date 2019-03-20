Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпион UFC попался на допинге и отказался от пояса 

News.ru + ещё 42 3 часа назад
Фото: News.ru
Американский боец смешанного стиля (ММА) Ти Джей Диллашоу признался, что провалил допинг-тест.
В личном Instagram-аккаунте боец объявил, что собирается добровольно отказаться от чемпионского титула в легчайшем весе. Он добавил, что крайне разочарован случившимся. Какое именно вещество было найдено в пробе спортсмена, не сообщается.
Будьте уверены, что я и моя команда сейчас работают над тем, чтобы понять, что произошло и как можно разрешить данную ситуацию. В знак уважения ко всем бойцам в дивизионе я сообщил руководству UFC, что я добровольно откажусь от титула чемпиона, — написал Диллашоу.
Американец завоевал титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории в 2017 году, нокаутировав соотечественника Коди Гарбрандта.
За карьеру Диллашоу провёл 20 боёв, победил в 16 из них.
Стал известен соперник Головкина, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Нурмагомедов стал третьим в рейтинге UFC Макгрегор высказался о реванше с Нурмагомедовым Дэйна Уайт заключил новый контракт с UFC
MMA , Бокс
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
На голову выше Медведевой: как Загитова порвала Японию
Фигурное катание Статьи
Рамос подарил фанату свитер и довел его до истерики
Футбол
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
Аршавин получил новую работу
Футбол
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
Баскетболист завалился на болельщицу с пивом
Баскетбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
«Он же не сказал „негр“: за что накажут Погребняка
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение