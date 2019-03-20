Чемпион UFC попался на допинге и отказался от пояса

Американский боец смешанного стиля (ММА) Ти Джей Диллашоу признался, что провалил допинг-тест.

В личном Instagram-аккаунте боец объявил, что собирается добровольно отказаться от чемпионского титула в легчайшем весе. Он добавил, что крайне разочарован случившимся. Какое именно вещество было найдено в пробе спортсмена, не сообщается.

Будьте уверены, что я и моя команда сейчас работают над тем, чтобы понять, что произошло и как можно разрешить данную ситуацию. В знак уважения ко всем бойцам в дивизионе я сообщил руководству UFC, что я добровольно откажусь от титула чемпиона, — написал Диллашоу.

Американец завоевал титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории в 2017 году, нокаутировав соотечественника Коди Гарбрандта.

За карьеру Диллашоу провёл 20 боёв, победил в 16 из них.

Стал известен соперник Головкина, писал News.ru.