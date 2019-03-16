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Александр Емельяненко готов подраться бесплатно 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что готов провести поединок прости соотечественника Сергея Харитонова бесплатно, передает "Советский спорт".
Ранее Харитонов сказал, что не собирается выходить на бой с Емельяненко.
"Оно понятно, это ж интернет, тут можно что угодно заявлять, а потом — "оп, я в домике!" Вот и получается: на словах ты Лев Толстой, а на деле… Думаю, знаете и так продолжение. Так вот, я своему слову хозяин. И раз уж на то пошло, у меня отговорок— "дайте много денег, тогда и подумаю" — не будет. Я с Харитоновым и бесплатно подерусь. Мне корона не жмет", — написал Емельяненко в инстаграме.
Ранее стал известен возможный соперник Александра Емельяненко.
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MMA , Александр Емельяненко , Лев Толстой , Сергей Харитонов , Советский спорт
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