Александр Емельяненко готов подраться бесплатно

Ранее Харитонов сказал, что не собирается выходить на бой с Емельяненко.

"Оно понятно, это ж интернет, тут можно что угодно заявлять, а потом — "оп, я в домике!" Вот и получается: на словах ты Лев Толстой, а на деле… Думаю, знаете и так продолжение. Так вот, я своему слову хозяин. И раз уж на то пошло, у меня отговорок— "дайте много денег, тогда и подумаю" — не будет. Я с Харитоновым и бесплатно подерусь. Мне корона не жмет", — написал Емельяненко в инстаграме.

Ранее стал известен возможный соперник Александра Емельяненко.