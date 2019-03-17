Названа дата операции Куницкой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая будет прооперирована 19 марта, сообщает ТАСС

Ей предстоит операция на сломанном носу.

Первоначально ее планировали провести 11 марта, однако позже приняли решение о переносе хирургического вмешательства.

"Яна будет прооперирована во вторник", — заявили в команде женщины.

Куницкая одержала победу над американкой Мэрион Рено на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США.

Позднее российской спортсменке диагностировали перелом носа.