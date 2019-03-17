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Названа дата операции Куницкой 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая будет прооперирована 19 марта, сообщает ТАСС.
Ей предстоит операция на сломанном носу.
Первоначально ее планировали провести 11 марта, однако позже приняли решение о переносе хирургического вмешательства.
"Яна будет прооперирована во вторник", — заявили в команде женщины.
Куницкая одержала победу над американкой Мэрион Рено на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США.
Позднее российской спортсменке диагностировали перелом носа.
Ранее Конор Макгрегор произнес речь перед хоккеистами "Бостона".
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