Макгрегор оценил Роналду и ответил Ибрагимовичу

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в интервью сайту Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что португалец Криштиану Роналду — феноменальный спортсмен, человек и предприниматель.

Макгрегор, описывая достоинства форварда «Ювентуса», отметил, что он показывает вдохновляющую дисциплину и отношение к к своему «ремеслу». «Просто посмотрите, в 34 года он сделал хет-трик в Лиге чемпионов (в матче 1/8 финала против "Атлетико" — прим. "Ленты.ру" ), находясь под жесточайшим давлением», — заявил Макгргор.

Также он ответил шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу, который назвал Макгрегора «Златаном Ибрагимовичем от ММА». «Есть только один Конор Макгрегор! Златан пытается стать Конором Макгрегором от футбола — удачи ему в этом», — заявил боец, отметив, что уважает шведа и его менталитет победителя.

В августе 2018-го Роналду рассказал, что любит смотреть поединки в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен проводил тренировку вместе с Макгрегором, а также встречался с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который является действующим чемпионом промоушена в легком весе. Титул он защитил в октябрьском поединке против Макгрегора.