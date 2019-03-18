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Макгрегор оценил Роналду и ответил Ибрагимовичу 

Lenta.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: Gene Blevins / ZumaPress / Globallookpress.com
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в интервью сайту Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что португалец Криштиану Роналду — феноменальный спортсмен, человек и предприниматель.
Макгрегор, описывая достоинства форварда «Ювентуса», отметил, что он показывает вдохновляющую дисциплину и отношение к к своему «ремеслу». «Просто посмотрите, в 34 года он сделал хет-трик в Лиге чемпионов (в матче 1/8 финала против "Атлетико" — прим. "Ленты.ру"), находясь под жесточайшим давлением», — заявил Макгргор.
Также он ответил шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу, который назвал Макгрегора «Златаном Ибрагимовичем от ММА». «Есть только один Конор Макгрегор! Златан пытается стать Конором Макгрегором от футбола — удачи ему в этом», — заявил боец, отметив, что уважает шведа и его менталитет победителя.
В августе 2018-го Роналду рассказал, что любит смотреть поединки в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен проводил тренировку вместе с Макгрегором, а также встречался с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который является действующим чемпионом промоушена в легком весе. Титул он защитил в октябрьском поединке против Макгрегора.
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MMA , Конор Макгрегор , Криштиану Роналду , Lenta.ru
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