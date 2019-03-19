Уайт продлил свой контракт с UFC 

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подписал новый контракт с организацией.
Об этом 49-летний функционер рассказал ESPN. По его словам, новое соглашение с UFC рассчитано на семь лет.
«Дело не в деньгах. Дело не в этом. Мне нравится побеждать, и мне нравится выводить организацию на следующий уровень. Это то, чем мы занимались всегда и чем продолжим заниматься», — заявил Уайт.
Ранее сообщалось, что Сильвестр Сталлоне хочет повторного боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.