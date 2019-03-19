Уайт продлил свой контракт с UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подписал новый контракт с организацией.

Об этом 49-летний функционер рассказал ESPN. По его словам, новое соглашение с UFC рассчитано на семь лет.