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Уайт продлил свой контракт с UFC 

RT на русском + ещё 7 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подписал новый контракт с организацией.
Об этом 49-летний функционер рассказал ESPN. По его словам, новое соглашение с UFC рассчитано на семь лет.
«Дело не в деньгах. Дело не в этом. Мне нравится побеждать, и мне нравится выводить организацию на следующий уровень. Это то, чем мы занимались всегда и чем продолжим заниматься», — заявил Уайт.
Ранее сообщалось, что Сильвестр Сталлоне хочет повторного боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
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MMA , Дана Уайт , Сильвестр Сталлоне , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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