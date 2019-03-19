Макгрегору предложат «мегаденьги» за поединок без перчаток

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи рассказал о возможном поединке с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора по правилам бокса без перчаток. Его слова передает журналист Майкл Бенсон в своем Twitter-аккаунте.

Малиньянджи утверждает, что промоушен Bare Knuckle FC (BKFC) готовит «мегаденежное» предложение 30-летнему ирландцу, чтобы убедить его сразится с боксером. Спортсмен отмечает, что промоушен «богаче, чем полагают многие». Малиньяджи также отметил, что уже в июне может состояться его поединок с Артемом Лобовым

Малиньяджи готов к встрече с россиянином под эгидой промоушена в случае его успешного дебюта. Лобов — давний друг Макгрегора, — уже подписал контракт с BKFC и проведет свой первый бой 20 апреля.

В январе сообщалось о возможном бое Макгрегора и Малиньяджи по правилам бокса. Спортсмены знакомы еще со времен подготовки ирландца к поединку с американцем Флойдом Мэйуэзером. Малиньяджи помогал Макгрегору с тренировкой, однако у двоих случился конфликт. Свой единственный поединок по правилам бокса ирландский спортсмен проиграл.

Макгрегор — бывший обладатель пояса в Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он становился чемпионом в двух весовых категориях. В MMA Макгрегор одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.