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Макгрегору предложат «мегаденьги» за поединок без перчаток 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи рассказал о возможном поединке с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора по правилам бокса без перчаток. Его слова передает журналист Майкл Бенсон в своем Twitter-аккаунте.
Малиньянджи утверждает, что промоушен Bare Knuckle FC (BKFC) готовит «мегаденежное» предложение 30-летнему ирландцу, чтобы убедить его сразится с боксером. Спортсмен отмечает, что промоушен «богаче, чем полагают многие». Малиньяджи также отметил, что уже в июне может состояться его поединок с Артемом Лобовым.
Малиньяджи готов к встрече с россиянином под эгидой промоушена в случае его успешного дебюта. Лобов — давний друг Макгрегора, — уже подписал контракт с BKFC и проведет свой первый бой 20 апреля.
В январе сообщалось о возможном бое Макгрегора и Малиньяджи по правилам бокса. Спортсмены знакомы еще со времен подготовки ирландца к поединку с американцем Флойдом Мэйуэзером. Малиньяджи помогал Макгрегору с тренировкой, однако у двоих случился конфликт. Свой единственный поединок по правилам бокса ирландский спортсмен проиграл.
Макгрегор — бывший обладатель пояса в Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он становился чемпионом в двух весовых категориях. В MMA Макгрегор одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.
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MMA , Майкл Бенсон , Артем Лобов , Конор Макгрегор
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