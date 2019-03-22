Шлеменко оценил будущего соперника

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о своём сопернике на турнире RCC 6 в Екатеринбурге, который пройдёт 4 мая, бразильце Вискарди Андраде.

Вискарди — очень неудобный боец. Он не работает одиночными ударами. Он либо двигается, ничего не делая, либо наносит сумасшедшие серии под различными углами. В этом его уникальность и сложность работы против него. Он непредсказуем. Не скажу, что он очень техничен, но хорошо пользуется своими навыками и побеждает, — рассказал Шлеменко News.ru.

Также боец отметил, что в последнее время ему легче противостоять борцам нежели ударникам, но здесь придётся вернуться к истокам.

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