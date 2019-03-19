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Макгрегор поставил UFC условие 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Joel Marklund / Globallookpress.com
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор прокомментировал переговоры с руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) о своем возвращении в октагон. Об этом сообщает MMA Fighting.
30-летний Макгрегор заявил, что готов участвовать во втором по значимости поединке вечера при условии, что получит акции UFC.
«Это все, о чем я прошу. Они смогут меня хоть в андеркард поставить, без проблем», — сказал Макгрегор.
16 марта ирландец анонсировал новости относительно своего будущего. Тогда же боец не исключил, что вновь проведет поединок по правилам бокса. Срок дисквалификации Макгрегора истекает 6 апреля.
В последнем бою Макгрегор уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову на UFC 229. После поединка в октагоне и за его пределами вспыхнула драка, в которой участвовали как бойцы, так и их окружение.
Макгрегор не первый раз выражает желание стать миноритарным акционером UFC. Впервые спортсмен поднял данный вопрос после победы над американцем Эдди Альваресом на UFC 205 в поединке за титул чемпиона в легком весе.
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Комментарии
MMA , Эдди Альварес , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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