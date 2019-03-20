Стало известно, кто станет соперником российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Спортсмен выйдет в октагон против соотечественника Армана Царукяна.
"Соперником Махачева станет Арман Царукян", — заявил менеджер Махачева Ризван Магомедов.
Это будет дебютный поединок Царукяна в UFC. В его активе 13 побед и одно поражение в ММА. У Махачева, который является членом команды действующего чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова, 16 побед и один проигрыш.
Турнир в Санкт-Петербурге состоится 20 апреля.
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