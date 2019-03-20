Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стал известен соперник Махачева по бою UFC в Санкт-Петербурге 

Газета.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Газета.ru
Стало известно, кто станет соперником российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Спортсмен выйдет в октагон против соотечественника Армана Царукяна.
"Соперником Махачева станет Арман Царукян", — заявил менеджер Махачева Ризван Магомедов.
Это будет дебютный поединок Царукяна в UFC. В его активе 13 побед и одно поражение в ММА. У Махачева, который является членом команды действующего чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова, 16 побед и один проигрыш.
Турнир в Санкт-Петербурге состоится 20 апреля.
Ранее сообщалось, что Макгрегору предложат "мегаденьги" за бокс без перчаток.
Газета.Ru: последние новости
Бывший соперник Макгрегора угрожает убийством российскому промоутеру Масвидаль отправил в нокаут Тилла на UFC Fight Night 147 Дана Уайт подписал новый контракт с UFC на семь лет
MMA , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Представлен факел ОИ-2020
Летние виды спорта
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
Баскетболист завалился на болельщицу с пивом
Баскетбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
«Он же не сказал „негр“: за что накажут Погребняка
Футбол Статьи
Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста
Хоккей
Самый непутевый биатлонист России вновь оскандалился
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение