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Президент UFC включил двух россиян в число двух потенциальных звезд организации 

SPORT24.ru 10 часов назад
Фото: Reuters
Президент UFC Дэйна Уайт ответил на вопрос, кого считает из бойцов потенциальными звездами организации в будущем.
«Нельзя точно сказать, кто из наших бойцов станет следующей звездой. Претендентов на этот титул можно долго перечислять. Петр Ян, Шон О’Мэлли, который сейчас травмирован, Рики Симон, Крон Грейси, Рузвельт Робертс, Джефф О’Нил. Бен Аскрен провел свой первый бой в UFC, но его дебютный поединок с Робби Лоулером получился потрясающим. Забит Магомедшарипов недавно одержал большую победу.
Имена можно долго перечислять. Они либо имеют шанс стать звездами или закрепиться в топ-10 своих дивизионов». — приводит слова Уайта BJPenn.
Магомедшарипов в своем последнем бое в UFC в полулегком весе победил единогласным решением судей американца Джереми Стивенса. У Магомедшарипова 17 побед и одно поражение.
Ян дебютировал в UFC в июне 2018 года и с тех пор провел четыре боя, одержав победы в каждом из них.
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MMA , Бен Аскрен
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