Бывший чемпион UFC попал в больницу

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Жозе Алдо попал в больницу с бактериальной инфекцией и может сняться с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Бразилии. Об этом сообщает Bloody Elbow.

32-летний бразилец был госпитализирован в среду 20 марта. У Алдо бактериальная инфекция. Отмечается, что организм спортсмена плохо отреагировал на первую дозу антибиотика. Тем не менее, по состоянию на 22 марта Алдо чувствует себя лучше. Врачи настаивают, что спортсмену потребуется продолжительное время на полное восстановление. Это может сказаться на планах Алдо — в мае ему предстоит встреча с Александром Волкановским на UFC 237 в Рио-Де-Жанейро.

Алдо уже провел один поединок в 2019-м. Спортсмен одолел Ренато Камейро на турнире UFC Fight Night 144.

Бразилец дважды становился чемпионом UFC в полулегком весе. На счету Алдо 28 побед и четыре поражения.