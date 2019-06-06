«Увидел страх в глазах»: Хабиба обвинили в трусости

Боец UFC лёгкой весовой категории американец Тони Фергюсон в интервью YouTube-каналу UFC Russia рассказал о страхе единственного чемпиона UFC из России Хабиба Нурмагомедова . По словам спортсмена, у россиянин испугался выйти с ним в октагон, когда была такая возможность.

Речь идёт о турнире UFC 209 в Лас-Вегасе, где Фергюсон должен был встретиться с Нурмагомедовым в бою за временный чемпионский пояс в лёгком весе. Однако схватка не состоялась из-за того, что россиянин после взвешивания почувствовал острую боль в области печени и был госпитализирован. Отмечалось, что на плохое состояние здоровья спортсмена повлияла слишком тяжёлая весогонка.

В преддверии турнира UFC 238, проведение которого запланировано на 9 июня в Чикаго, Фергюсон заявил, что два года назад Нурмагомедов его просто испугался.

«Я был готов к UFC 209 и увидел страх в глазах Нурмагомедова. Они знали, что отхватят в том бою. И его менеджер придумал гениальное решение — отвезти Хабиба в больницу», — заявил боец.

Фергюсон отметил, что таким образом российский спортсмен «избежал избиения», но выразил уверенность, что они обязательно увидятся в бою.