Боец UFC лёгкой весовой категории американец Тони Фергюсон в интервью YouTube-каналу UFC Russia рассказал о страхе единственного чемпиона UFC из России Хабиба Нурмагомедова. По словам спортсмена, у россиянин испугался выйти с ним в октагон, когда была такая возможность.
Речь идёт о турнире UFC 209 в Лас-Вегасе, где Фергюсон должен был встретиться с Нурмагомедовым в бою за временный чемпионский пояс в лёгком весе. Однако схватка не состоялась из-за того, что россиянин после взвешивания почувствовал острую боль в области печени и был госпитализирован. Отмечалось, что на плохое состояние здоровья спортсмена повлияла слишком тяжёлая весогонка.
В преддверии турнира UFC 238, проведение которого запланировано на 9 июня в Чикаго, Фергюсон заявил, что два года назад Нурмагомедов его просто испугался.
«Я был готов к UFC 209 и увидел страх в глазах Нурмагомедова. Они знали, что отхватят в том бою. И его менеджер придумал гениальное решение — отвезти Хабиба в больницу», — заявил боец.
Фергюсон отметил, что таким образом российский спортсмен «избежал избиения», но выразил уверенность, что они обязательно увидятся в бою.
На номерном турнире UFC 238 Тони Фергюсон встретится с американцем Дональдом Серроне. По словам спортивных аналитиков, победитель этого боя является вероятным претендентом на схватку за пояс чемпиона в лёгкой весовой категории. В настоящее время чемпионским титулом владеет россиянин Хабиб Нурмагомедов, который во второй раз будет отстаивать звание лучшего легковеса планеты в бою против американца Дастина Порье 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.