Российский боец нокаутировал бывшего чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Тимофей Настюхин победил американца Эдди Альваресом в поединке Гран-при легковесов One Championship.

Как сообщает пресс-служба организации, 29-летний Настюхин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, россиянин вышел в полуфинал Гран-при организации.

Альварес дебютировал в One Championship. Американский боец известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator. Он становился чемпионом в обеих организациях.

Для Настюхина победа стала 12-й в карьере, всего на его счету 16 поединков. Альварес потерпел шестое поражение в карьере. В активе 35-летнего американца 26 побед.

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