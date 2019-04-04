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Поветкин рассказал об участи Макгрегора в СССР 

News.ru 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский боксёр Александр Поветкин высказался в адрес бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора и боксёра Тайсона Фьюри.
По словам россиянина, за их поведение и высказывания «язык можно отрезать».
У них там менталитет другой. Что Макгрегор, что этот, который в Бэтмена переоделся (Тайсон Фьюри — News.ru). При СССР их, наверное, в дурку отправили бы. Сказали бы: «Ребята, давайте, куда вам боксировать», — сказал Поветкин в интервью YouTube-каналу Octagon TV.
В сентябре 2015-го «Цыганский Король» Тайсон Фьюри пришёл на пресс-конференцию перед боем с украинцем Владимиром Кличко в костюме Бэтмена. В какой-то момент в зал вбежал человек, нарядившийся Джокером. Тайсон выскочил из-за стола и повалил его с ног. После комичной схватки боксер ткнул пальцем в украинца: «Ты будешь следующим». В поединке на ринге Фьюри действительно победил.
Макгрегор неоднократно оскорблял россиянина Хабиба Нурмагомедова и до их боя в октябре 2018 года, и после него. В частности, он называл Нурмагомедова крысой, а его жену — полотенцем.
Поветкин провёл 36 поединков, из которых выиграл в 34. В последнем бою он проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом. После этого россиянин перенёс операцию на локтях обеих рук.
Боец UFC Эдсон Барбоза стал отцом спустя несколько часов после нокаута, писал News.ru.
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MMA , Бокс , Энтони Джошуа , Тайсон Фьюри , Конор Макгрегор , Александр Поветкин , Хабиб Нурмагомедов , Владимир Кличко
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