Поветкин рассказал об участи Макгрегора в СССР

По словам россиянина, за их поведение и высказывания «язык можно отрезать».

У них там менталитет другой. Что Макгрегор, что этот, который в Бэтмена переоделся (Тайсон Фьюри — News.ru). При СССР их, наверное, в дурку отправили бы. Сказали бы: «Ребята, давайте, куда вам боксировать», — сказал Поветкин в интервью YouTube-каналу Octagon TV.

В сентябре 2015-го «Цыганский Король» Тайсон Фьюри пришёл на пресс-конференцию перед боем с украинцем Владимиром Кличко в костюме Бэтмена. В какой-то момент в зал вбежал человек, нарядившийся Джокером. Тайсон выскочил из-за стола и повалил его с ног. После комичной схватки боксер ткнул пальцем в украинца: «Ты будешь следующим». В поединке на ринге Фьюри действительно победил.

Макгрегор неоднократно оскорблял россиянина Хабиба Нурмагомедова и до их боя в октябре 2018 года, и после него. В частности, он называл Нурмагомедова крысой, а его жену — полотенцем.

Поветкин провёл 36 поединков, из которых выиграл в 34. В последнем бою он проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом. После этого россиянин перенёс операцию на локтях обеих рук.

Боец UFC Эдсон Барбоза стал отцом спустя несколько часов после нокаута, писал News.ru.