Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля

Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье организаторы поединка.

"Дацик 15 апреля проведет бой с Артемом Тарасовым", — сказал собеседник агентства.

Тарасов более чем на 70 кг легче Дацика. Собеседник агентства уточнил, что оба бойца получат гонорары, а само мероприятие будет закрытым. На счету Дацика пять побед и семь поражений в ММА. В активе Тарасова пять побед и ни одного поражения.

Дацик, осужденный по делу о нападении на публичный дом, вышел на свободу в Санкт-Петербурге в конце февраля. В марте 2018 года он был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима за нападение на подпольный публичный дом в мае 2016 года. С мая 2016 года находился под арестом.

Первый раз Дацика, известного по участию в боях без правил под псевдонимом Рыжий Тарзан, задержали в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Суд, признав его невменяемым, назначил лечение в психиатрической больнице Петербурга, откуда он сбежал в Норвегию, где с оружием сдался властям королевства и попросил политического убежища. В декабре того же года окружной суд Осло приговорил россиянина к восьми месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия, в марте 2011 года Дацика экстрадировали в Россию.

После передачи на российско-финской границе Дацика арестовали в рамках расследования разбойного нападения на салон сотовой связи, которое он совершил после побега из больницы. В декабре 2012 года Невский районный суд Петербурга приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, он освободился весной 2016 года.