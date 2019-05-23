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Порье рассказал, с кем подерется победитель его боя с Хабибом 

Газета.Ru + ещё 27 23 мая 2019
Фото: Газета.Ru
Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Дастин Порье поразмышлял о предстоящем бое с Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».
Американец также сказал, с кем встретится победитель противостояния.
"Пока я не подписывал контракт на бой. Знаю, что с высокой вероятностью он будет 7 сентября в Абу-Даби. Вне всяких сомнений, это самый большой вызов в моей карьере. Драться с соперником такого уровня, как Хабиб, да еще и, по сути, на его территории — это максимально сложная задача.
Против кого бы мне хотелось защитить пояс, если я побью Хабиба? Не заглядываю так далеко. Говорят, что победитель пары Фергюсон — Ковбой будет претендентом, но мы ведь в UFC. Не удивлюсь, если пояс придется защищать против Макса Холлоуэя. Пока думаю, что это будет Ковбой. Он побьет Тони", — цитирует Порье MMA Junkey..
Стоит отметить, что поединок Тони Фергюсона и Дональда Серроне состоится 8 июня на UFC 238.
Ранее другу Макгрегора запретили драться с плюнувшим в него боксером без перчаток.
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MMA , Советский спорт
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