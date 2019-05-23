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Напавшим на Макгрегора секундантам Нурмагомедова смягчили наказание 

Lenta.ru + ещё 17 16 часов назад
Фото: Reuters
Атлетическая комиссия штата Невада (США) сократила дисквалификацию российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, отстраненных за участие в потасовке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом в своем Instagram сообщил Хабиб Нурмагомедов.
Срок отстранения был сокращен на 35 дней. Таким образом, оба бойца смогут выступить на UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). Планируется, что на этом же турнире в октагон вернется вернется Хабиб Нурмагомедов.
Тухугов и Абубакар Нурмагомедов были дисквалифицированы до октября 2019 года. Они приняли активное участие в потасовке после боя российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором и получили годовую дисквалификацию. 18 мая сообщалось, что их дела будут пересмотрены.
Сам чемпион в легком весе также был отстранен на девять месяцев. Если участие Нурмагомедова в турнире в Абу-Даби подтвердится, он будет защищать титул в поединке против американца Дастина Порье. Ранее он заявлял, что не вернется в октагон, пока дисквалифицированы «его братья».
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Комментарии1
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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