Появилось видео, как бывший муж Мамаевой берёт взятку

Появилось видео, как бывший муж Мамаевой, кикбоксёр Липовой, берёт взятку

В феврале 2019 года стало известно, что известный кикбоксёр Александр Липовой, бывший муж Аланы Мамаевой, оказался на скамье подсудимых. Спортсмена обвиняют в мошенничестве. Сегодня же, 24 мая, Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором, судя по всему, Липовой берёт взятки.

По информации канала Mash, криптобизнесмен Александр Прохоров позаимстсовал средства у 22-х человек — с целью вложить их в криптовалюты и вернуть с процентами. Однако Прохоров нем сдержал обещаний и попытался сбежать. В числе кредиторов бизнесмена оказался и Липовой.