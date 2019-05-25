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Макгрегор получил травму на тренировке 

SPORT24.ru + ещё 11 20 часов назад
Фото: Reuters
Боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор получил травму. Во время одной из тренировок ирландец травмировал руку.
«Интенсивные тренировки и спарринги, я всегда буду доводить их до предела. Залечу травму и снова вперед. Ничто не остановит меня», — написал Конор в инстаграме.
Ранее Макгрегор вспомнил об инциденте, произошедшем после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Российский боец выиграл тот бой, применив удушающий прием в середине четвертого раунда. После этого Хабиб не совладал с эмоциями и перепрыгнул через сетку октагона, спровоцировав драку.
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MMA , Конор Макгрегор
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