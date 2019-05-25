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Боец ММА отреагировал на отстранение чемпиона UFC из-за допинга 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Юрайя Фабер дал комментарий по поводу ситуации с не пройденным допинг-тестом и последующим отстранением экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу, передает "Советский спорт".
Как заявляет боец, он уверен в триумфальном возвращении бывшего чемпиона турнира обратно в октагон.
"Я уверен, он вернётся настоящим зверем. Думаю, он снова наденет свою кепку учёного и выяснит, как получить преимущество. Это его стиль. Он не просто жульничает. Он еще и умен в этом деле и постоянно усердно работает", — сказал Фабер.
Он также добавил, что все же не считает правильным использование допинга в спорте.
"Эта история закончится так же, как и другие такие же. Он всё равно будет крутым бойцом. А люди забудут о том, что он жульничал. Так ведь было и с другими бойцами, пойманными на запрещённых препаратах. Конечно, это прискорбно, что бойцы жульничают в таком опасном спорте. Но я уверен, что Диллашоу отдохнёт ещё полтора года, а люди забудут об этом к тому времени. Однако, как бы то ни было, я считаю, что это не совсем правильно", — цитирует Фабера MMAMania.
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор получил травму на тренировке.
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Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Советский спорт
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