Отцовская «любовь»: боец UFC похитил ребёнка у бывшей жены

Бойца UFC из Бразилии Алекса Оливейра разыскивает полиция. Его подозревают в избиении бывшей супруги и похищении собственного 5-месячного ребёнка, которого позже нашли брошенным на дороге, сообщает телеканал ESPN Brazil.

По данным СМИ, инцидент из-за того, что женщина отказала бывшему мужу в желании прокатить младенца на велосипеде. Сообщается, что ответ вывел 31-летнего спортсмена из себя: боец сначала избил экс-супругу, затем выломал входную дверь и увёз 5-месячного ребёнка на спортивном мотоцикле. Позже малыш был найден брошенным на дороге.

В настоящее время бразильские правоохранители ведут розыск спортсмена. О его местонахождении пока ничего не известно.

Алекс Оливейра в профессиональной среде имеет прозвище «Ковбой». За свою карьеру он провёл 29 боёв, в которых одержал 19 побед и потерпел 7 поражений. Боец имеет славу успешного ударника: 12 схваток он одержал досрочно, отправив своих соперников в нокаут.