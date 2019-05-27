Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отцовская «любовь»: боец UFC похитил ребёнка у бывшей жены 

Рамблер + ещё 15 5 часов назад
Фото: Reuters
Бойца UFC из Бразилии Алекса Оливейра разыскивает полиция. Его подозревают в избиении бывшей супруги и похищении собственного 5-месячного ребёнка, которого позже нашли брошенным на дороге, сообщает телеканал ESPN Brazil.
По данным СМИ, инцидент из-за того, что женщина отказала бывшему мужу в желании прокатить младенца на велосипеде. Сообщается, что ответ вывел 31-летнего спортсмена из себя: боец сначала избил экс-супругу, затем выломал входную дверь и увёз 5-месячного ребёнка на спортивном мотоцикле. Позже малыш был найден брошенным на дороге.
В настоящее время бразильские правоохранители ведут розыск спортсмена. О его местонахождении пока ничего не известно.
Алекс Оливейра в профессиональной среде имеет прозвище «Ковбой». За свою карьеру он провёл 29 боёв, в которых одержал 19 побед и потерпел 7 поражений. Боец имеет славу успешного ударника: 12 схваток он одержал досрочно, отправив своих соперников в нокаут.
Комментарии
MMA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакцию российских хоккеистов на критику объяснили
Названы имена арбитров на стыковые матчи в РПЛ
Медведев «вылетел» после первого круга «Ролан Гаррос»
Все голы заключительного тура Российской Премьер-Лиги
Фетисов подвел итоги ЧМ по хоккею
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:14
Изрешеченный пулями: авто игрока «Зенита» нашли в пруду
Волейбол
00:43
Финны уверены в победе над Россией
Хоккей Статьи
00:17
Сильное землетрясение: ЧП во время выступления Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение