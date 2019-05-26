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СМИ: боец UFC напал на бывшую супругу и похитил сына 

Спорт РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: AFP 2019 / Christian Petersen
Правоохранительные органы Бразилии объявили в розыск бойца смешанных единоборств Алекса Оливейру по прозвищу Ковбой, сообщает Globo.
По информации издания, 31-летний боец обвиняется в нанесении побоев своей бывшей жене и попытке похищения их общего ребенка в муниципалитете Трес-Риус, который входит в штат Рио-де-Жанейро.
В субботу, 25 мая, Оливейра приехал в гости к экс-супруге, чтобы пообщаться с 5-месячным сыном. По словам девушки, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя крайне агрессивно.
После того, как бывшая жена не разрешила Оливейре в таком состоянии покатать малыша на мотоцикле, боец набросился на нее с кулаками. Спортсмен также разбил стекло в доме и сломал дверь. Затем Оливейра схватил ребенка и уехал в неизвестном направлении.
Последний раз Оливейра выходил на ринг 27 апреля, когда он проиграл Майку Перри по решению судей.
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