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Нурмагомедов поборолся с отцом 

Lenta.ru + ещё 8 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов провел тренировочный бой со своим отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. Видео появилось в Instagram-аккаунте тренера спортсмена Хавьера Мендеса.
Мендес написал, что для Нурмагомедова спарринг-поединок с отцом — важный вызов, и он вновь устроит подобную тренировку.
Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018-го. Тогда 30-летний россиянин победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации. Его следующий поединок должен состояться 7 сентября на турнире UFC 242 против американца Дастина Порье.
Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе 27 успешных поединков.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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