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Макгрегор объяснил, почему сдался в бою с Нурмагомедовым 

RT на русском + ещё 4 6 часов назад
Фото: Reuters
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, почему решил сдаться в поединке с действующим обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Я делаю взвешенные решения в клетке. Даже в поражениях. Я вижу, есть ли выход из боя и вижу когда им нужно воспользоваться. Я знаю, когда нужно продолжить жить, чтобы дальше бороться — нужно проявлять интеллект», — сказал Макгрегор в подкасте Энтони Роббинса.
По его мнению, бывают ситуации, когда невозможно не сдаться, и это был как раз такой случай. При этом Макгрегор сказал, что в дальнейшей битве он вернул своё.
Макгрегор потерпел поражение в титульном бою от Нурмагомедова в октябре 2018 года. Ирландец сдался в четвёртом раунде после удушающего приёма.
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MMA , Конор Макгрегор , Энтони Роббинс
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