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Макгрегор объяснил, почему сдался в бою с Нурмагомедовым

Боец UFC Фергюсон ответил на оскорбления со стороны менеджера Нурмагомедова

Макгрегор заявил, что получил травму за несколько недель до боя с Нурмагомедовым