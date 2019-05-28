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Нурмагомедов опубликовал фото верхом на арабском скакуне 

RT на русском + ещё 9 10 часов назад
Фото: © khabib_nurmagomedov / Instagram
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, опубликовал снимок, где он сидит верхом на лошади.
«Эта была наша первая и последняя встреча. Будьте осторожны с лошадьми, можно быстро привязаться к этим удивительным созданиям Всевышнего», — гласит пост спортсмена в Instagram.
Также Нурмагомедов отметил, что лошадь породы арабский скакун ему не принадлежит.
Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал подробности нападения Макгрегора на автобус его клиента.
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Макгрегор объяснил, почему сдался в бою с Нурмагомедовым Боец UFC Фергюсон ответил на оскорбления со стороны менеджера Нурмагомедова Макгрегор заявил, что получил травму за несколько недель до боя с Нурмагомедовым
MMA , Хабиб Нурмагомедов
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