Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, опубликовал снимок, где он сидит верхом на лошади.
«Эта была наша первая и последняя встреча. Будьте осторожны с лошадьми, можно быстро привязаться к этим удивительным созданиям Всевышнего», — гласит пост спортсмена в Instagram.
Также Нурмагомедов отметил, что лошадь породы арабский скакун ему не принадлежит.
Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал подробности нападения Макгрегора на автобус его клиента.