Тайсон ответил на сравнение Макгрегора и Мухаммеда Али

Конечно нет, нельзя сравнивать Али с Конором, — цитиурет Тайсона tofight.

Профессиональный рекорд 30-летнего ирландца — 21 победа при четырёх поражениях в 25 боях.

Кассиус Марселлус Клей-младший, известный всему мира как Мухаммед Али, за свою профессиональную карьеру провёл 61 бой, в которых одержал 56 побед (37 нокаутом) и потрепел пять поражений.