Тайсон ответил на сравнение Макгрегора и Мухаммеда Али 

Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон отреагировал на вопрос о сравнении бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора и легендарного боксёра Мухаммеда Али.
Конечно нет, нельзя сравнивать Али с Конором, — цитиурет Тайсона tofight.
Профессиональный рекорд 30-летнего ирландца — 21 победа при четырёх поражениях в 25 боях.
Кассиус Марселлус Клей-младший, известный всему мира как Мухаммед Али, за свою профессиональную карьеру провёл 61 бой, в которых одержал 56 побед (37 нокаутом) и потрепел пять поражений.
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