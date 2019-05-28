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Тайсон ответил на сравнение Макгрегора и Мухаммеда Али 

News.ru 7 часов назад
Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press
Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон отреагировал на вопрос о сравнении бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора и легендарного боксёра Мухаммеда Али.
Конечно нет, нельзя сравнивать Али с Конором, — цитиурет Тайсона tofight.
Профессиональный рекорд 30-летнего ирландца — 21 победа при четырёх поражениях в 25 боях.
Кассиус Марселлус Клей-младший, известный всему мира как Мухаммед Али, за свою профессиональную карьеру провёл 61 бой, в которых одержал 56 побед (37 нокаутом) и потрепел пять поражений.
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MMA , Конор Макгрегор , Мухаммед Али , Хабиб Нурмагомедов , Майк Тайсон
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