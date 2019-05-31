Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и хоккеист сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин претендуют на звание «Спортсмен года» по версии журнала GQ.
Также на звание претендуют конькобежец Павел Кулижников, прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов и теннисист Карен Хачанов.
Нурмагомедов в 2018 году на турнире UFC победил ирландца Конора Макгрегора. Овечкин на чемпионате мира в Словакии стал бронзовым призёром, а в НХЛ провёл десятый сезон, забросив 45 шайб, побив рекорд легендарного Уэйна Гретцки.
Кулижников — трёхкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях. Рекордсмен мира. В марте текущего года снова установил мировой рекорд на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.
Климов — первый в истории России победитель Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, а Хачанов — в прошлом сезоне стал лучшим теннисистом России, обыграл первую ракетку мира — Новака Джоковича.
Обладатель премии определится путем голосования читателей, которое продлится до 31 июля.