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Смит «задушил» Густафссона на UFC в Стокгольме, швед завершил карьеру 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Американец Энтони Смит (32-14) в главном бою турнира UFC в Швеции сотворил сенсацию, победив любимца местной публики Александра Густафссона (18-6).
Швед неожиданно пассивно провёл первые два раунда, но в третьем стал расстреливать Смита с дистанции. Американец перевёл бой в партер в начале четвёртой пятиминутки, где сначала нанёс сопернику несколько мощных ударов, а затем задушил из-за спины. После боя Густафссон на эмоциях заявил: «Шоу окончено», и бросил перчатки, что говорит о завершении им бойцовской карьеры.
В со-главном бою вечера австриец сербского происхождения Александр Ракич отправил в глубокий нокаут опытнейшего британца Джимми Мануву ударом ногой в голову.
Как сообщал News.ru, российский дебютант UFC Сергей Хандожко одержал победу в первом поединке над шведом Ростемом Акманом.
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