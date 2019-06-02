Смит «задушил» Густафссона на UFC в Стокгольме, швед завершил карьеру

Американец Энтони Смит (32-14) в главном бою турнира UFC в Швеции сотворил сенсацию, победив любимца местной публики Александра Густафссона (18-6).

Швед неожиданно пассивно провёл первые два раунда, но в третьем стал расстреливать Смита с дистанции. Американец перевёл бой в партер в начале четвёртой пятиминутки, где сначала нанёс сопернику несколько мощных ударов, а затем задушил из-за спины. После боя Густафссон на эмоциях заявил: «Шоу окончено», и бросил перчатки, что говорит о завершении им бойцовской карьеры.

В со-главном бою вечера австриец сербского происхождения Александр Ракич отправил в глубокий нокаут опытнейшего британца Джимми Мануву ударом ногой в голову.

Как сообщал News.ru, российский дебютант UFC Сергей Хандожко одержал победу в первом поединке над шведом Ростемом Акманом.