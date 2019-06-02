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Названа дата возможного боя Нурмагомедова и Макгрегора 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств, обладатель пояса UFC Хабиб Нурмагомедов может провести бой с ирландцем Конором Макгрегором в Абу-Даби, об этом заявил тренер и отец атлета Абдулманап Нурмагомедов.
«Идет разработка троих соперников. Это Фергюсон, реванш с Конором и Дастин Порье. 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из них. Но для меня было бы логическим провести бой с Дастином Порье», — сказал тренер, передает ТАСС.
Он отметил, что Макгрегору стоило бы «хотя бы с кем-нибудь подраться».
Ранее Абдулманап заявлял, что реванш с Конором Макгрегором будет возможен при условии проведения боя в России.
Напомним, 7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Празднование победы закончилась дракой за пределами ринга и в ринге после боя.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС
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