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Чемпион UFC Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку 

ТАСС + ещё 7 8 часов назад
Фото: ТАСС
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку. Об этом ТАСС сообщил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.
Как ранее заявил отец спортсмена, командой бойца рассматриваются несколько вариантов соперников, в их числе — ирландец Конор Макгрегор и американец Тони Фергюсон.
"Хабиб уже начал подготовку, он провел хорошую физическую работу. Что касается поездки в США, то пока этот вопрос не решен. Ему нужно порядка 45 дней на подготовку там", — сказал Абдулманап Нурмагомедов.
Ранее отмечалось, что следующий поединок Нурмагомедова пройдет на турнире UFC в Абу-Даби 7 сентября. Всего на счету российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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