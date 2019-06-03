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Отец Нурмагомедова пригрозил Макгрегору 

News.ru 6 часов назад
Фото: FTP/Global Look Press
Отец и тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что не будет терпеть новые оскорбления со стороны экс-чемпиона Конора Макгрегора в случае их нового боя.
Он может вытворить непонятно что. То, что ему прощали первый раз, второй раз прощаться не будет. Если он снова будет оскорблять, Дана Уайт не удержит команду в зале или где-то ещё. И на этом всё закончится, вся карьера там, — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».
Отец спортсмена добавил, что они потеряли «$750 тысяч, в рублях это порядка 50 миллионов», и Хабиб не будет терпеть то, что терпел, «потому что та победа нужна была для страны, для клуба, для меня как отца и тренера, для него самого».
Также он рассказал, что Хабиб уже приступил к подготовке к первой защите титула 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби и провёл хорошую физическую работу, однако вопрос с поездкой в тренировочный лагерь в США пока не решён.
Как сообщал News.ru, Абдулманап Нурмагомедов назвал трёх вероятных соперников на бой с Хабибом.
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Комментарии
MMA , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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