Отец Нурмагомедова пригрозил Макгрегору

Отец и тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что не будет терпеть новые оскорбления со стороны экс-чемпиона Конора Макгрегора в случае их нового боя.

Он может вытворить непонятно что. То, что ему прощали первый раз, второй раз прощаться не будет. Если он снова будет оскорблять, Дана Уайт не удержит команду в зале или где-то ещё. И на этом всё закончится, вся карьера там, — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Отец спортсмена добавил, что они потеряли «$750 тысяч, в рублях это порядка 50 миллионов», и Хабиб не будет терпеть то, что терпел, «потому что та победа нужна была для страны, для клуба, для меня как отца и тренера, для него самого».

Также он рассказал, что Хабиб уже приступил к подготовке к первой защите титула 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби и провёл хорошую физическую работу, однако вопрос с поездкой в тренировочный лагерь в США пока не решён.

Как сообщал News.ru, Абдулманап Нурмагомедов назвал трёх вероятных соперников на бой с Хабибом.