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Абдель-Азиз: Нурмагомедов теперь является самым высокооплачиваемым бойцом в UFC 

ТАСС + ещё 77 3 часа назад
Фото: AP Photo/John Locher
Обладатель пояса в легком весе по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым спортсменом организации. Об этом сообщил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Fighting.
Во вторник стало известно, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC, рассчитанный на несколько поединков. Другие подробности договора не разглашались. Также было объявлено о поединке россиянина на UFC 242 в Абу-Даби, который состоится 7 сентября. Соперником Нурмагомедова станет американец Дастин Порье.
"Мы очень рады, так как о нас позаботились, ведь лучших условий и пожелать было нельзя. Это были самые легкие переговоры в моей жизни, сделку можно считать одной из крупнейших сделок в истории UFC. Меня не заботит Конор Макгрегор и тот факт, что у него самый жирный контракт. UFC дает нам то, что мы хотим, они приняли деловое решение и сделали нас партнерами", — сказал Абдель-Азиз.
"На мой взгляд, Хабиб — величайший боец, которого видел мир, ведь он никогда не проигрывал. Его даже никогда не бросали на настил, он доминировал в каждом раунде против почти каждого соперника, никогда не употреблял допинг. Именно поэтому Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC. Поверьте мне, сегодня это произошло, теперь настало время боев", — добавил менеджер россиянина.
Нурмагомедов завоевал пояс 7 апреля 2018 года, победив решением судей американца Эла Яквинту и став первым россиянином — чемпионом UFC. Всего в активе спортсмена 27 боев, во всех из которых он одержал победы.
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Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Эл Яквинта , Газета.Ru
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