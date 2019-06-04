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Нурмагомедов заключил новый контракт с UFC 

RT на русском + ещё 33 7 часов назад
Фото: AFP
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Как сообщает журналист Бретт Окамото со ссылкой на менеджера российского спортсмена Али Абдельазиза, Хабиб Нурмагомедов подписал контракт с UFC на несколько боёв. В договоре оговорены условия возможного поединка против экс-чемпиона в среднем весе, Жоржа Сен-Пьера.
Хабиб Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года. В апреле 2018 года завоевал титул чемпиона в лёгком весе, победив Эла Яквинту на турнире UFC 223.
Ранее Абдулманап Нурмагомедов заявил, что Порье заслужил бой с его сыном.
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Официально: Нурмагомедов встретится с Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою Отец Нурмагомедова рассказал, когда может состояться повторный бой с Макгрегором
MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов , Эл Яквинта
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