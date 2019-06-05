Нейт Диас назвал самого зрелищного бойца в UFC

Диас назвал будущего оппонента самым зрелищным бойцом в организации.

"Вариант боя с Петтисом был лучшим для меня. За его плечами отличная победа в последнем поединке, и он — один из топовых бойцов, один из лучших в своей весовой категории. При этом он является самым зрелищным бойцом в UFC, что не может не нравится.

За ним мне нравится наблюдать, в отличие от остальных. Каждый в бойцовской партии рано или поздно становится скучным. Я хочу, чтобы мои бои были интересны не только мне, но и фанатам. На их месте я не хотел бы видеть скучные бои", — цитирует представителя США MMANews.

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