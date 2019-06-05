Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нейт Диас назвал самого зрелищного бойца в UFC 

Газета.Ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диас прокомментировал свой предстоящий поединок с Энтони Петтисом, передает "Советский спорт".
Диас назвал будущего оппонента самым зрелищным бойцом в организации.
"Вариант боя с Петтисом был лучшим для меня. За его плечами отличная победа в последнем поединке, и он — один из топовых бойцов, один из лучших в своей весовой категории. При этом он является самым зрелищным бойцом в UFC, что не может не нравится.
За ним мне нравится наблюдать, в отличие от остальных. Каждый в бойцовской партии рано или поздно становится скучным. Я хочу, чтобы мои бои были интересны не только мне, но и фанатам. На их месте я не хотел бы видеть скучные бои", — цитирует представителя США MMANews.
Ранее в UFC поздравили мусульман с окончанием Рамадана.
Газета.Ru: последние новости
Стало известно о связях Ким Кардашьян с Макгрегором Абубакар Нурмагомедов, Тухугов и Махачев выступят на UFC 242 в Абу-Даби Отец Хабиба рассказал о планах сына и реванше с Макгрегором
MMA , Энтони Петтис , Диас Нейт , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Игрок Украины оправдался за поддержку спортсменов РФ11
Сборная Бразилии обыграла Катар
Президент Бразилии встал на сторону Неймара в скандале
Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Дело Роналду перенаправили в федеральный суд США
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение