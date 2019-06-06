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Макгрегор готов вернуться в октагон 

News.ru 4 часа назад
Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор заявил, что в ближайшее время вернётся в октагон.
У меня 11 боёв в UFC на сегодня. Впереди — 12-й, — написал боец на своей странице в Twitter.
Последний поединок в лёгком весе, который провёл ирландский спортсмен, был против Хабиба Нурмагомедова, одержавшего в итоге победу.
Отец и тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что не будет терпеть новые оскорбления со стороны Макгрегора в случае их нового боя, ранее писал News.ru.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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