Макгрегор готов вернуться в октагон

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор заявил, что в ближайшее время вернётся в октагон.

У меня 11 боёв в UFC на сегодня. Впереди — 12-й, — написал боец на своей странице в Twitter.

Wow! I’ve had 11 UFC bouts to this date…

Next up is the 12th. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 6 июня 2019 г.

Последний поединок в лёгком весе, который провёл ирландский спортсмен, был против Хабиба Нурмагомедова , одержавшего в итоге победу.

Отец и тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что не будет терпеть новые оскорбления со стороны Макгрегора в случае их нового боя, ранее писал News.ru.