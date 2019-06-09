Фергюсон победил Ковбоя и ждёт Хабиба

У Сехудо от победы снесло крышу

Генри Сехудо в очередной раз восхитил своей стойкостью и бойцовским характером, выиграв второй бой подряд с бойцом другого дивизиона. Но если Ти-Джея Диллашоу он нокаутировал в родном полулёгком, то у Марлона Мораэса забрал пояс в его легчайшем весе, несмотря на полученную перед боем травму ноги и статус фаворита соперника. После первого раунда казалось, что у борца-олимпионика нет шансов. Мораэс планомерно расстреливал его с дистанции, отбивая ноги.

К середине второго раунда мексиканец уже двигался с трудом и, казалось, дело идёт к концу, но всё только началось. Сехудо сумел крепко болтануть соперника, после чего затащил его в жёсткий обмен ударами, который завершился добиванием в партере за девять секунд до конца третьего раунда. От внезапного счастья двойной чемпион потерял голову и заявил, что хочет получать гонорар как тяжеловесы и в будущем готов забрать титул и в полулёгком весе. При этом он проявил полное неуважение к выигравшим бои в этот вечер претендентам Алджемейну Стерлингу и Петру Яну, вызвав вместо них на бой сбитых лётчиков: не дравшихся по три года «пенсионеров» Доминика Круса и Юрайю Фейбера и Коди Гарбрандта, проигравшего последние три боя нокаутами. Остаётся верить, что UFC быстро отрезвит зарвавшегося чемпиона и объяснит, с кем он на самом деле должен драться.

Пуля в висок

У Валентины Шевченко, которую считают «нашей чемпионкой» как в Латинской Америке, так и на постсоветском пространстве, в наилегчайшем весе достойных соперниц нет. Официальная претендентка на титул Джессика Ай выглядела в бою с ней тренировочным мешком. В первом раунде Валентина бросала её как тряпичную куклу, а в самом начале второго напомнила, за что ей дали прозвище Пуля.

Уже на 26-й секунде она вырубила американку мощнейшим ударом в висок, после чего та долго не могла прийти в себя. К чести чемпионки, Шевченко отменила все бурные празднования, увидев, что творится с соперницей. Забавно, что Ай пришла на одно из предматчевых мероприятий в бронежилете с надписью «пуленепробиваемый», но от точных выстрелов в голову никакой жилет не спасёт.

Неужели Фергюсону и теперь не дадут титульный бой

Перед стартом второго раунда потрясающего по красоте боя двух топовых легковесов Тони Фергюсона и Дональда Серроне Ковбой тщетно пытался заставить открыться свой заплывший правый глаз. До этого Фергюсон десять минут бомбардировал его с дистанции, заливая всё лицо кровью, и подтвердил статус одного из самых брутальных бойцов UFC. Серроне был готов совершить подвиг, но врачи не дали ему рискнуть своим здоровьем и остановили поединок в той же ситуации, что и Фёдору Емельяненко не позволили продолжить сражение с бразильцем Антониу Силвой.

Теперь Фергюсон по всем законам спортивной логики должен драться за титул. Произойти это может уже 7 сентября, если кто-то из участников объявленного боя Нурмагомедов — Порье получит травму, либо после этого с победителем (скорее всего, с Хабибом). Остаётся только надеяться, что этому бою мечты не помешает какой-нибудь выкрутас от Конора Макгрегора , а UFC не пойдёт у него на поводу и не даст ему абсолютно незаслуженный реванш, отодвинув в сторону Фергюсона. Кстати, Тони, имеющий уже 12-матчевую беспроигрышную серию, на все мероприятия с собой берёт некогда принадлежавший ему временный чемпионский пояс, намекая на то, что истинный король лёгкого веса именно он.

Запоминается последнее

Не знаю, смотрел ли Пётр Ян сериал «17 мгновений весны», но посыл Штирлица про то, что запоминается последнее, он усвоил хорошо. Именно концовки помогли ему выиграть абсолютно равный поединок с Джимми Риверой, где резкому сопернику с корявой ударной техникой удавалось и проваливать россиянина, и жёстко попадать. В концовках первого и второго раунда Ян демонстрировал потрясающий тайминг и мастерски сажал визави на пятую точку жёсткими ударами в голову, а в заключительные мгновения последней пятиминутки провёл тейкдаун.

После такого он имел полное право требовать титульный бой прямо сейчас даже при том, что ему, скорее всего, ответят отказом и придётся записать на свой счёт ещё одну победу, прежде чем скрестить перчатки с чемпионом. Дело в том, что Стерлинг, победивший в этот же вечер Педро Муньоса , стоит выше в рейтинге, имеет четыре победы подряд и заслуживает боя с Сехудо. Яну могут дать подраться и с тем же Муньосом, который несколько месяцев назад его просто послал, или с другим топовым претендентом Раффаэлем Ассунсау.

Первый якутский боец был неплох